Nach Baumfällungen in Meppen-Bokeloh: Eigentümer wehrt sich

Die Baumfällungen auf dem Grundstück Apeldorner Kirchweg 8 in Meppen-Bokeloh sind inzwischen abgeschlossen. Die Arbeiten sind erlaubt gewesen, betont Tobias Sieverding, der dort ein Haus bauen wird.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen-Bokeloh. Nach der Kritik einer Anwohnerin an Baumfällungen am Apeldorner Kirchweg in Meppen-Bokeloh wehrt sich nun der betroffene Grundstückspächter gegen die Kritik. Die Stadt Meppen und die Arenberg GmbH als Eigentümer des Areals hätten ihm bestätigt, dass sämtliche Arbeiten erlaubt gewesen seien.

Wie berichtet, ist Anwohnerin Carmen Püpke der Ansicht, dass zahlreiche Bäume, die sich auf einem breiteren Streifen entlang der Fahrbahn befunden haben, nicht hätten gefällt werden dürfen. Das frühere Stadtratsmitglied der Grünen ist der A