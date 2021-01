So verändert Corona die Arbeit einer Psychologin aus Meppen

Auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat sich die Psychotherapeutin Julia Bollinger aus Meppen spezialisiert. In Zeiten von Corona keine einfache Aufgabe.

Robijn Page via www.imago-images.de

Meppen. Seit 2018 ist Julia Bollinger in Meppen als Psychotherapeutin für Kinder- und Jugendliche in einer eigenen Praxis tätig. Corona prägte auch für sie das Jahr 2020. Vielfach hat die Pandemie aber einen positiven Effekt für ihre Klienten, wie die Expertin berichtet.

Die 44-Jährige ist studierte Sozialpädagogin, hat gut zehn Jahre in einer Psychiatrie in Düren in Nordrhein-Westfalen gearbeitet und sich dann als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin weitergebildet bis zur Approbation (staatliche Zula