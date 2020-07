Gute Aussichten für Kinogänger im mittleren Emsland

Meppen. Passionierte Kinogänger im mittleren Emsland werden ab Mitte August 2020 auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Fast drei Monate werden sie auf cineastische Spektakel in Meppen verzichten müssen. Die Aussicht auf ein runderneuertes Filmtheater könnte die Entzugserscheinungen aber mildern. Ein Kommentar.

