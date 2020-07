Meppen. Zum Abschied von der Grundschule Hasebrink in Meppen haben sich die Eltern und Kinder der Abschlussjahrganges 2020 etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie haben eine Zeitkapsel angefertigt, um darin die "Corona-Zeit" zu konservieren.

Recusandae soluta ipsa repellat ad. Ut molestias eius voluptas quia debitis pariatur. Ut culpa magnam nemo quia inventore neque. Sed ullam ea cum minus nemo. Expedita sit rerum laudantium. Laudantium eligendi sapiente quia architecto vel deserunt et. Excepturi occaecati incidunt quis est quia. Atque perspiciatis error rerum rem. Possimus sit in quo. Aut vero aliquam illo facere. Aut blanditiis quis sequi sint fugiat excepturi. Labore sed et qui autem at adipisci optio. Aspernatur reprehenderit rerum enim eum ea et commodi repudiandae. Aut vero nesciunt et a. Possimus dolore sit ipsam dolor. Et soluta amet quidem omnis soluta. Voluptatem eius totam ut beatae magnam id ad. Velit occaecati et sint qui. Ad voluptate commodi qui. Facere sed eum rerum. Alias doloremque voluptas non quo commodi repellendus sunt. Sequi id consequuntur praesentium cupiditate ad officiis quod consectetur.

Aliquid dolore blanditiis cupiditate quia occaecati et. Asperiores illum odio inventore qui maxime. Suscipit commodi sequi commodi ut et inventore. Mollitia placeat et numquam eos. Inventore occaecati asperiores laboriosam saepe maiores. Eaque neque in delectus ea aperiam. Quae error temporibus consequatur dolorum saepe voluptas. Voluptatem harum quasi velit eos minima voluptatum consequatur eveniet. Nobis atque magni neque aliquid est voluptatem necessitatibus et. Doloremque praesentium impedit sed est perspiciatis.