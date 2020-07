Vom Bauwagen zur Kita.

Stadt Meppen

Meppen. Zum Start des Kindergartenjahres im August 2021 wird in Meppen zum ersten Mal die Betreuung in einem Waldkindergarten möglich sein. Nachdem seit Monaten die Vorarbeiten liefen, wurde jetzt der Bauwagen geliefert. Träger ist der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Meppen und Umgebung.