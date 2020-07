Meppen. Zu einer Ferienpassaktion hat der Haselünner Modell Sport Club eingeladen. Bei sonnigem Wetter hatten die Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren die Gelegenheit einmal selbst ein Modellflugzeug zu steuern.

