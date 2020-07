Eil es in einer Turnhalle angeblich brannte, war die Feuerwehr Meppen in der Nacht zum Sonntag im Einsatz.

Marco Schlösser

Meppen. Nicht immer ist der erste Eindruck der Richtige und manchmal ist das auch gut so. So wie in der vergangenen Nacht in Meppen. Ein mutmaßliches Feuer stellte sich als ziemlich harmlos heraus.