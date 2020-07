Zwei Männer wurden nach einem Ladendiebstahl von der Polizei festgenommen

Rene Traut

Meppen. In der MEP kam es am Montag zu einer Verfolgungsjagd zweier Ladendiebe. Die Polizei und ein Ladendetektiv konnten die jungen Männer am Ende stellen und festnehmen. Der Detektiv wurde leicht verletzt.