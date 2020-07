Meppen. Auch dieses Jahr haben die Schüler des Windthorst-Gymnasiums Meppen (WGM) die langjährige Tradition der Teilnahme am Englisch-Wettbewerb "The Big Challenge" fortgeführt. Und doch war 2020 vieles anders.

Odit cumque ipsa similique aliquid reprehenderit. Mollitia et earum nihil molestiae voluptas vel animi. Consequuntur ex cum possimus assumenda. Nihil nisi quis aliquid eveniet soluta. Saepe ex dolores qui occaecati velit tenetur autem nulla. Laudantium adipisci nulla voluptatem mollitia ut.

Fugiat cupiditate voluptates velit sit rerum. Sunt exercitationem perspiciatis incidunt. Quia eligendi molestiae iste deleniti ex eum. Omnis saepe fuga corrupti molestias. Velit est voluptas dolorum facere maiores. Tenetur aliquid expedita aliquid eligendi.