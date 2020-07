Eine Person missachtete einen zuvor ausgesprochenen Platzverweis und wurde in Gewahrsam genommen.

Gerd Schade

Meppen. Wie bereits am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Lingen, Nordhorn und Papenburg mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Osnabrück in den letzten zwei Nächten deutlich verstärkte Präsenz in den Innenstädten gezeigt. Auch an diesem Wochenende blieb es nicht ganz so ruhig.