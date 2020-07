Meppen. Nun sind auch die beiden Konzerte „Film meets Classic“ mit den Symphonikern Hamburg auf der Freilichtbühne Meppen abgesagt. Stattfinden sollten sie am 12. und 13. September 2020.

