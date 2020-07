Meppen. Eine Auseinandersetzung unter Nachbarn hat zu einem Polizeieinsatz in Meppen geführt. Der Streit eskalierte laut Polizeiangaben wegen der Positionierung von Gelben Säcken im Weidenweg und führte zu mehreren Strafverfahren.

