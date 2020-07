Corona-Testzentrum in Meppen wird nur in Einzelfällen genutzt

Nur noch in Ausnahmefällen werden im Corona-Testzentrum des Landkreises Emsland in Meppen Proben genommen.

David Ebener

Meppen. Derzeit wird nur noch das Corona-Testzentrum beim Leichtathletikstadion am Helter Damm in Meppen bei Bedarf besetzt. Das hat der Landkreis Emsland am Mittwoch auf Anfrage der Redaktion mitgeteilt.