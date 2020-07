Den Bewilligungsbescheid nahm Bürgermeister Helmut Knurbein (l.) von Kultusminister Grant Hendrik Tonne entgegen.

Lucie Wittenberg

Meppen. Rund 187.000 Euro hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne als Förderbescheid am vergangenen Mittwoch an die Anne-Frank-Schule und die Kardinal-von-Galen-Schule in Meppen übergeben. Dies sind die ersten Fördergelder des Digitalpaktes, um die Austattung in den Schulen zu verbessern.