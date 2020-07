Müll nach Party in Meppen am Haseufer illegal entsorgt

Wilde Müllkippe an der Hase

Herbert Lügering

Meppen. Immer wieder entsorgen Menschen ihren Mülle einfach in der Natur. Am schönen Haseufer in Meppen entdeckte jetzt Grünen-Ratsherr Herbert Lügering die Hinterlassenschaften von einer möglichen Party.