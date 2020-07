Abgerissen wird die alte Gymnastikhalle der Marienhausschule in Meppen.

Landkreis Emsland

Meppen. Der Greifer eines gelben Baggers arbeitet sich durch die Steinhaufen, befördert den Bauschutt in einen großen orangefarbenen Container. Wo einst die Gymnastikhalle der Marienhausschule in Meppen stand, ist nur noch ein Hauch einer Ruine übrig geblieben. Warum wird das Gebäude, in dem Generationen von Schülern turnten, abgerissen?