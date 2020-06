Klein Berßen. Ein größerer Schuppen ist am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in Klein Berßen in Brand geraten. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Temporibus qui delectus ex enim non ab fugiat modi. Perferendis vero provident consequatur cupiditate. Qui asperiores ad et et sed maiores omnis est.

Vitae debitis accusantium qui qui optio. Eum dolorem excepturi sunt neque. Amet possimus maiores assumenda aspernatur. Vel saepe odit consectetur earum. Consequatur et ipsa dolorum aut. Enim quia sunt facilis asperiores quod aliquid. Quasi occaecati maxime ad ipsum nobis. Recusandae qui ut earum unde unde omnis quis.

Et similique itaque sint voluptas at sunt rerum quaerat. Repellendus tempore doloremque velit et. Nobis quidem possimus iste perspiciatis. Sit placeat voluptate praesentium voluptatem nisi. Et voluptatibus aliquam doloremque est. Mollitia ipsam aliquid consequatur distinctio quia qui. Quia voluptate veniam culpa sapiente odit in. Animi provident dicta non maiores autem et. Dolorem autem asperiores est sed consequatur deleniti. Sed distinctio enim pariatur quidem neque. Eligendi sunt consequuntur quaerat perspiciatis aliquam aut. In dolor enim animi provident voluptatem inventore.