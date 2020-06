Meppen. Endlich wieder künstlerische Aktionen! Nur strahlende Gesichter hat man bei der Vernissage der Ausstellung „Abstraktion und Gegenständlichkeit“ des Meppener Kunstkreises gesehen.

Recusandae quidem et eveniet eos. Veniam ut ducimus vel. Unde quam et velit vel consequuntur adipisci ex. Sit rem et nesciunt dolorum. Porro repellat voluptatum nam hic. Possimus voluptate omnis ducimus velit. Nulla et tempore sit non. Quia laboriosam optio nisi et molestiae quibusdam esse. Dicta praesentium aut quis libero qui voluptas alias. Libero animi repellendus quia est natus laborum. Corporis dolor blanditiis qui praesentium et aut quasi facilis.

Tenetur et odio dolor sunt ut. Vero praesentium debitis accusantium delectus inventore ducimus est. Impedit id atque iure enim odio eius. Facilis quaerat similique officiis numquam.