Meppen diskutiert: Was macht farbenprächtiger Ara in unseren Bäumen?

In Meppen ist ein Ara gesichtet worden. (Symbolbild)

dpa

Meppen. Was macht ein farbenfroher Ara in den Bäumen von Meppen? Wie kommt er dorthin, wo ist er ausgebüxt? Darüber diskutieren die Meppener und posten Fotos des farbenfrohen Exoten in sozialen Netzwerken.