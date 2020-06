Viel Freude an der Digitalisierung: Herman-Josef Rave, Schulleiter am Marianum, nimmt die Auszeichnung durch Staatssekretär Muhle entgegen.

Ann-Margret Bolmer

Meppen. Angestaubte Whiteboards an den Wänden und unbenutzte Tablets in der Ecke? Bildung digital umzusetzen bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich. Diesen hat sich das Gymnasium Marianum in Meppen in den vergangenen Jahren gestellt und sich dem Projekt „Schule in der digitalen Welt“ verschrieben. Jetzt ist das Gymnasium „digitaler Ort Niedersachsen“.