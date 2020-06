Meppen. Von den nächsten Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Niedersachsen sollen nach Plänen des Landes auch Kinos profitieren können: So werden Lichtspielhäuser unter Auflagen ab Montag, 22. Juni, wieder öffnen dürfen. Filmfans im nördlichen und mittleren Emsland werden sich allerdings noch gedulden müssen.

