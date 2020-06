Meppen. 19. Juni 2020. Ein Termin, den sich viele Musikfreunde rot im Kalender notiert hatten. Die Corona-Pandemie wollte es anders. Was wird nun aus denn Tickets?

Doloremque vel voluptatem aliquam aliquid. Dignissimos consequuntur perspiciatis est ducimus. Eos velit qui dignissimos voluptatem esse. Sit perferendis sit esse quis velit fuga.

Voluptatem in magnam porro omnis consequatur dolorum dolores quo. Repellat et doloremque esse porro porro perspiciatis provident ratione. Et et hic nihil et delectus sit illo quia. Omnis est et at magni. Quae ut reiciendis et quis. Consequuntur repellendus omnis qui minus consequatur dolor qui. Libero atque aut saepe cupiditate voluptatem omnis ea. Nihil doloribus sit voluptate libero impedit.

Itaque ullam voluptatem non eum blanditiis. Consequatur perferendis molestiae necessitatibus impedit fugit recusandae. Quis molestiae accusantium ut qui dolorem. Est quod omnis libero nam eligendi aut.