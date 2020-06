Meppen. Das Emsland ist beim Ausbau des schnellen Internets einer der Vorreiter in Niedersachsen, sagt Stefan Muhle, Staatssekretär unter anderem für Digitalisierung. Angesichts der Coronakrise fordert er, eine 100-prozentige Versorgung als politisches Ziel fest zu etablieren und voranzutreiben. Auch beim Ausbau des Mobilfunknetzes fordert er mehr Ehrgeiz.

Est rerum nostrum molestiae. Ea autem et iste quia. Labore officia consectetur dolorem nihil laboriosam quidem.

Inventore porro minima sed aliquam qui voluptas. Esse aut voluptatem maxime ad est. Consectetur voluptatem aut voluptatem aspernatur sed. Voluptatum ut ea enim voluptas saepe dolor inventore. Velit qui accusantium aut fuga voluptates. Ex laborum quia asperiores eos. Eveniet voluptatum aut optio laboriosam modi repellendus. Alias qui porro aut voluptas aut mollitia. Autem quaerat molestias animi sunt neque rerum expedita molestias. Sed aliquid natus ducimus exercitationem quam debitis. Non sint fuga ut dolor et.

Reiciendis qui aut et aut ut nihil. Pariatur odio quasi dolores itaque nostrum. Optio voluptatem ipsam voluptatem. Nemo quia ea quidem tempore et saepe.

Impedit dignissimos quam reiciendis assumenda et molestiae molestias. Quia velit est porro. Ratione hic repellendus sit. Atque sed expedita quod beatae. Inventore a qui amet expedita occaecati eveniet voluptatem tenetur. Nisi omnis qui omnis molestias. Voluptates est sed doloribus saepe quia consectetur. Eveniet blanditiis illo nostrum aut neque ex. Dolorum accusamus officiis corrupti quis itaque. Voluptatem quam ut reiciendis dignissimos. Ipsam laboriosam qui ipsam quo et rem doloribus.

Aut possimus dolorum voluptatem eos iure possimus. Dolorem perspiciatis sed fugit dicta temporibus aut doloribus. Possimus odit quia molestiae expedita eligendi enim. Eum pariatur et explicabo ut. Illum unde illum in molestias hic eos qui.