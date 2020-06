Meppen. Der Schlagbrückenerweg (Panzerstraße) zwischen Meppen und Stavern ist ab dem heutigen Dienstag, 16. Juni, bis voraussichtlich Freitag, den 26.Juni 2020, tagsüber wegen Versuchen der Wehrtechnischen Dienststelle für den Verkehr gesperrt.

