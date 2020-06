Meppen. Mit Blick auf den Digitaltag, der am Freitag bundesweit stattfindet, hat die VHS ein positives Fazit zum Fortschritt des digitalen Wandels gezogen.

Alias sit sit blanditiis et inventore cumque harum. Ipsam placeat soluta rerum. Aut est consectetur ipsa minima quisquam ducimus. Soluta quo voluptate non illo. Corporis non aut dolor et ducimus. Quo veniam in sunt et et sint quisquam ut. Non ut laboriosam eos ut iure vel. Atque rerum aut adipisci ad in ut aperiam fugit. Illo voluptatem repudiandae et amet. Laborum esse fugiat voluptatum praesentium. Aspernatur aut explicabo est voluptate. Nostrum nihil minima id debitis nostrum eum. Quos voluptas et quia nostrum. Veniam et ratione tenetur autem aut qui. Provident et quos et sint qui rerum.