Meppen. Versicherungen mauern: Es bahnt sich bundesweit ein Milliarden-Streit zwischen Gastronomen und Versicherungen an, die sich vor Corona-Entschädigungszahlungen drücken wollen. Mitten drin: mehrere Betriebe aus unserer Region. Die Versicherungswirtschaft spiele die "Machtkarte", sagt der Anwalt eines Restaurantinhabers.

