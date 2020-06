Wegen der hohen Schüler- und Besucherzahlen fallen die Berufsinformationsbörsen in diesem Jahr im Emsland aus.

Krüssel

Meppen. Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Durchführung der alljährlichen Berufsinformationsbörsen (BIB) des Landkreises Emsland aus: Die drei geplanten BIB Emsland in den Berufsbildenden Schulen in Papenburg am 24. September, in Meppen am 1. Oktober und in Lingen am 8. Oktober müssen ausfallen.