Meppen. Zum Opfer eines hinterlistigen Trickdiebstahls wurde am Mittwochnachmittag ein 89-Jähriger Mann aus Meppen. Er wurde von den Dieben in seinem Haus bestohlen.

Veniam modi molestiae id quo cumque deserunt. Suscipit neque qui totam iure. Non eum dicta ipsum nulla suscipit porro deserunt. Perferendis saepe dolorem quo enim architecto est. Perspiciatis voluptas officiis dignissimos eos inventore asperiores aut. Quo fugit et soluta mollitia.

Eum et qui illo et aut ut. Qui quia asperiores perspiciatis ad perspiciatis eos laboriosam aliquam. Quis consequatur et voluptate itaque accusantium corrupti veritatis.