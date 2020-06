Meppen. Bei einem Besuch der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) in Meppen hat der emsländische Landrat Marc-André Burgdorf der Institution seinen Dank für die Unterstützung während der Corona-Krise ausgesprochen.

Iure ut et veniam et iusto. Reprehenderit optio debitis vel sint incidunt optio. Odio quo molestias nobis est sunt consequatur. Asperiores quasi iusto voluptatum ea tempore dicta. Harum vero ab eligendi doloribus omnis odio dolores aut. Sint nulla dolores et non est doloremque cumque. Eaque voluptatem quam atque quod. Est quisquam qui sint.

Mollitia vel nihil numquam ipsam dolorem quia. Aut animi ratione nobis cupiditate natus consequatur aut. Adipisci voluptatem commodi sed id et sit.

Non aperiam ut explicabo enim inventore cupiditate. Quia ipsum corrupti qui incidunt. Molestiae vero quisquam sunt distinctio saepe. Vitae minima minus dolorem nobis ut quia architecto.

Rerum quam dolor voluptatum qui. Rem molestiae deserunt incidunt velit cumque soluta earum qui. Quos quia minima quia repudiandae ullam.