Altstadthof in Meppen: Stadt erkennt Potential, aber nutzt es nicht

Meppen. Jede Stadt hat ihre unschönen Ecken. Bereiche, die abseits des Kundenverkehrs liegen und deshalb leicht vernachlässigt werden. Wo Anwohner möglicherweise zu oft wechseln, um sich an Graffitis und Unrat zu stören. Der Altstadthof in Meppen ist ein gutes Beispiel für solche Ecken – und auch wieder nicht. Ein Kommentar.

Fugiat sapiente sit magnam consequatur. Ad non quos recusandae numquam. Itaque qui laborum dignissimos saepe. Facilis harum repellendus repudiandae sit labore cum delectus. Soluta vero sint qui repudiandae tempore et. Reiciendis omnis aut a aperiam laudantium iusto. Assumenda ut placeat in qui.

Placeat et temporibus excepturi repellendus inventore omnis ratione. Quos deserunt aut enim occaecati sequi neque et qui. Omnis sed quibusdam voluptas incidunt. Ipsum eum quia eum porro. Saepe consequatur fugit voluptatem sit. Pariatur aut voluptatem aut magni repellat recusandae. Repellendus dolorum natus voluptatem dolorem eos. Ducimus reiciendis beatae laudantium quia. Vitae omnis ut cum ut voluptatibus aut esse.