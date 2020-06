Meppen. Gleich zweimal hat ein jetzt 76-Jähriger im vergangenen Herbst die Worte „Vorsicht Amtsgericht“ auf das Treppenpodest am Eingang des Amtsgerichts Meppen gesprüht. Weil er dies in Abständen seit 2009 tut, war er im Januar zu acht Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Berufungskammer am Landgericht bestätigte dieses Urteil jetzt.

