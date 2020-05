Meppen. Über 1400 Abstriche sind beim Unternehmen Weidemark in Sögel durch den Landkreis Emsland, Fachbereich Gesundheit, genommen worden. Inzwischen liegen die Testergebnisse vollständig vor: Alle Befunde sind negativ, teilt der Landkreis mit.

