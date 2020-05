Meppen. Nachdem in einem Schlachtbetrieb im Emsland zwei Festangestellte positiv auf das Coronavirus getestet wurden, führt der Landkreis Emsland zurzeit in allen drei hiesigen fleischverarbeitenden Unternehmen Tests durch. Bisher wurden dabei keine weiteren Infizierten gefunden. 513 Befunde stehen noch aus.

