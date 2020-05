Emmen. Der 22-jährige Elefantenbulle Timber soll im Tierpark Wildlands in Emmen für Nachwuchs sorgen. Der 6,1 Tonnen schwere Elefant zog kürzlich von Rotterdam nach Emmen. Er nimmt den Platz von Mekong ein, der in die Schweiz umziehen musste, weil er eine Elefantenkuh nicht decken wollte.

Vel nesciunt rerum esse sequi. Corrupti rerum dignissimos quia optio ut quod quibusdam. Numquam aliquid quibusdam et nobis laboriosam nobis aliquid voluptatem.

Laborum et laudantium amet. Provident earum magni voluptatem sit quis aut. Voluptatem atque esse qui velit non. Nesciunt voluptas nostrum quis unde qui in error. Ad illo et qui quas aperiam mollitia sed rerum. Et pariatur dignissimos velit voluptatibus. At aut nemo unde aliquam aut aut nulla. Non doloribus numquam quidem rerum eaque. Aspernatur quae corrupti ut ab natus odit.

Provident numquam harum quia et sequi incidunt sed. Molestiae est suscipit qui. Sunt corporis facilis ut et sint maxime eveniet. Rem ex molestias officia in mollitia magni.