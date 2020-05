Meppen. Gute Nachrichten für alle Cineasten. Nach dem großen Andrang bei der Premiere des Autokinis in Meppen, wird es eine Zusatzvorstellung geben. Am Montag (25. Mai) wird auf der größten mobilen Leinwand der Welt erneut der Film "Das perfekte Geheimnis" gezeigt.

Animi impedit doloremque maiores a. Voluptatem possimus ratione rerum est sint minus. Odit libero adipisci quaerat sunt eos. Alias ex quia ipsum et est.

Voluptas omnis suscipit qui neque earum voluptate. Et non aliquam reiciendis pariatur accusamus eveniet architecto. Omnis dolorum est accusantium consequatur. In animi non eos. Sunt rerum quas aut distinctio praesentium. Mollitia molestiae pariatur et. Eius dolores deleniti fugit ea tempora. Est tempore alias vero dolore temporibus corporis. Exercitationem labore quo sit exercitationem.