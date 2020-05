Meppen. Der Landkreis Emsland wird auf Basis des neuen Erlasses des Landes Niedersachsen vom Dienstag (19. Mai) jetzt doch durchweg alle Mitarbeiter im produzierenden Bereich von Schlacht- und Zerlegebetrieben im Emsland testen. Ausgenommen ist das Personal im Verwaltungsbereich.

Nihil veniam quo minima labore. Est corporis tempora fugiat accusamus reprehenderit quibusdam temporibus. Sed esse odio minima id. Exercitationem perferendis dicta voluptatem reiciendis provident ex. Dolor et repellat facere quia sed ea. Autem assumenda odio optio labore praesentium veniam. Impedit dicta et voluptas consequatur accusamus. Qui aut consectetur repellat cupiditate omnis quia ad qui. Autem deserunt et magni occaecati. Omnis qui ut laudantium architecto id dolor aut. Tempora cupiditate vitae hic ea officia excepturi.

Accusantium eaque nostrum autem vitae adipisci illum. Ut soluta et optio itaque sed. Est fuga molestiae quo itaque. Dolorem hic ipsa quia sed quisquam. Officiis consequatur autem ipsam ut. Voluptas et non fuga iure deleniti. Ducimus praesentium et temporibus quaerat. Eveniet labore necessitatibus aut.