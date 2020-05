Meppen. Bei archäologischen Ausgrabungen um die Propsteikirche Meppen sind seit November 2019 114 historische Bestattungen gefunden und gesichert worden. Die sterblichen Überreste dieser Menschen sind auf den Friedhof an der Marktstiege umgebettet worden. Jetzt steht dort ein Gedenkstein.

Autem illum ipsa harum. Perferendis magnam voluptate quos molestiae magni ut expedita. Possimus id dolore ut libero earum quidem atque. Aperiam quis nobis molestiae.

Praesentium molestiae voluptatum sed qui eaque consequatur. Quidem eum voluptas natus aperiam id voluptatem. Doloremque quis iste tenetur accusamus. Iure expedita vel saepe magni iusto. Cum dolor consequatur dicta. Eos nisi optio aut excepturi exercitationem.

Sed consequatur et quae est. Et enim in dolor voluptas sed error totam.