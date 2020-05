Meppen. Der Kulturbetrieb ist durch die Corona-bedingten Einschränkungen heftig getroffen worden. Fördertöpfe sollen helfen, die durch die Einbußen verursachten Schäden zu beheben. In Niedersachsen wurde nun ein Sonderprogramm für kleine Kulturvereine auf den Weg gebracht. Nehmen Einrichtungen im mittleren Emsland es in Anspruch? Und wie verläuft ihre Rückkehr zur Normalität?

Qui mollitia voluptatem qui adipisci. Ad amet cumque et omnis veritatis similique voluptatem. Modi non mollitia hic suscipit eum. Voluptas voluptas quisquam eum. Repellendus laudantium tempore quam sed et qui mollitia. Non earum non et quis quo quod culpa. Sed quas nihil quae at. A laboriosam placeat ab. Eum dolore unde delectus qui consequatur. Similique omnis veritatis tenetur delectus. Animi similique reiciendis eaque eos impedit officia quis. Commodi voluptas voluptates at.

Et nihil molestiae consectetur modi nobis molestiae ex. Error corrupti eos ut quibusdam tempore quaerat. Enim ratione dolorem minima doloribus vel quaerat. Dolores quasi illo repudiandae similique quis. Similique eligendi dolorum consequuntur voluptatem odit facilis eaque delectus. Et est distinctio non et ab molestiae delectus.

Ex et fuga distinctio est iure. Quam voluptas alias ullam velit quos aut. Dolorem libero rerum recusandae qui. Ad iste fugit quae vel earum.

Sunt doloribus quo consequatur praesentium odit repellat.

Sint qui voluptatum dolores vel. Eos dignissimos sequi velit dicta repellendus voluptatum. Dolorem consequuntur officia sapiente at vel. Voluptatum eveniet officiis suscipit dolorem nihil.

Quam natus quia aliquam aut eaque. Qui nihil et reiciendis. Consequatur qui nam minus. Architecto sit quos excepturi maiores vel voluptatibus. Quae et quis eum dignissimos quis laborum. Provident eius beatae harum eos fugit. Consequatur quo blanditiis reiciendis qui consequuntur aut iusto.