In der Nacht zu Sonntag sind maskierte Täter in eine Wohnung an der Petersilienstraße in Haselünne eingebrochen. Der Bewohner kletterte aus dem Fenster.

Nicolas Armer/dpa

