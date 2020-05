Halle eines Industriegebäudes in Meppen steht in Brand CC-Editor öffnen

In Meppen brennt die Halle eines Industriegebäudes.

Marco Schlösser/Nordnews

Meppen. An der Grecostraße in Meppen brennt ein Industriegebäude. Vermutlich haben Holzfasern in dem Betrieb Feuer gefangen.