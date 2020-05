Meppen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltungen in Meppen, Aschendorf und Lingen stehen im Zuge der allgemeinen Lockerungen in der Corona-Pandemie wieder für Termine zur Verfügung. Trotzdem gelten strenge Hygienevorschriften für Besucher.

