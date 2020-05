Meppen. Aktuell ist die VHS Meppen für Präsenzveranstaltungen noch geschlossen, dennoch sorgt das VHS-Team hinter verschlossenen Türen dafür, dass es weiter geht: Die einzelnen Fachbereiche erhalten interne Schulungen, um die Möglichkeiten des Online-Unterrichts genau auszuloten.

