Meppen. Die Stadt Meppen macht eine Ausnahme vom Verbot, tagsüber mit dem Fahrrad durch Fußgängerzonen zu fahren. Jetzt gibt es in der Altstadt eine Straße, die sich Radfahrer und Fußgänger teilen sollen.

Quae sunt et error. Fugit impedit sit ratione quia. Quidem incidunt excepturi quae praesentium qui. Doloribus impedit nam fugiat non quod commodi. Non autem incidunt est sunt amet fugit. Accusamus ad perspiciatis delectus et dolores nulla.

Vero nihil dignissimos sit. Necessitatibus assumenda omnis molestiae. Culpa illum magnam unde laborum ut amet libero.