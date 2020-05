Fitnessstudios dürfen in Niedersachsen bis auf Weiteres nicht öffnen.

Jana Probst

Meppen. Unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes soll der Breitensport auch in Niedersachsen wieder möglich sein. Das Trainieren in Fitnessstudios, wie ab Montag in Nordrhein-Westfalen möglich, nicht. Ist das gerechtfertigt? Ein Kommentar.