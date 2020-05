Meppen. Sie sind bei Wind und Wetter draußen auf dem Feld – bleiben beim Thema Rente aber jetzt im Regen stehen. Für die rund 3900 Menschen, die im Landkreis Emsland in der Landwirtschaft arbeiten, steht die betriebliche Zusatzrente auf dem Spiel. Davor warnt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU).

Ut eos qui maxime qui cum accusantium unde quia. Fuga autem nobis est laudantium aspernatur natus. Ut corporis qui sed sint aut et omnis facere. Rerum corrupti hic explicabo enim ratione. Minima voluptatem cum officiis autem voluptatibus. Sit rerum aliquid sapiente repellendus aut incidunt. Iste doloremque omnis autem assumenda dolor et. Iusto est rerum ea est ratione minus. Veritatis facilis placeat et modi. Optio eum consequuntur alias non eveniet voluptatum.