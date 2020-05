Meppen. Während einer intensiven baufachlichen Prüfung wurde festgestellt, dass im Dachstuhl des 1938 erbauten Gebäudes der Marienhausschule in Meppen ein Befall mit Holzbock vorliegt. Zusätzlich sind Teile der Geschossdecken betroffen, so dass einige Klassenräume für den Unterricht gesperrt werden mussten, teilt der Landkreis Emsland mit.

