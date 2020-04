Meppen. Das Osterwochenende steht vor der Tür. Viele Emsländer haben in den vergangenen Jahren die freien Tage genutzt, um in die benachbarten Niederlande zu fahren. Doch davon sollte aktuell wegen der Corona-Pandemie Abstand genommen werden. Die Bundespolizei und auch die niederländischen Kollegen wollen verstärkt kontrollieren.

