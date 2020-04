Meppen. Insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Osterfeiertage appelliert Bürgermeister Helmut Knurbein an die Bevölkerung, soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken.

