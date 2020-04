Die Meppener Kreuztracht fällt in diesem Jahr aus. Archivfoto: Tim Gallandi

Meppen. Zum ersten Mal in der langjährigen Geschichte kann die Kreuztracht in Meppen in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht stattfinden. Als Alternative bietet die Vorbereitungsgruppe einen Rundfunkbeitrag mit einer Predigt von Weihbischof Johannes Wübbe.