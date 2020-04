450 Overalls, 100 Atemmasken und 1800 Handschuhe: Georg Meiners übergibt die gespendete Schutzbekleidung an den Landkreis. Foto: Landvolk Emsland

Meppen. Landwirte aus dem Emsland haben Schutzbekleidung, die sie sonst bei Hofbesichtigungen verteilen, an den Landkreis Emsland gespendet. Die Overalls, Schutzmasken und Handschuhe sollen an die medizinischen Einrichtungen in der Region verteilt werden.